"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Ташкент

С 1 сентября "Аэрофлот" будет выполнять по маршруту Москва — Ташкент — Москва дополнительные рейсы по понедельникам и субботам

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Аэрофлот c 1 сентября увеличивает частоту полетов по маршруту Москва — Ташкент — Москва, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Еженедельно "Аэрофлот" будет выполнять по этому направлению два дополнительных рейса по понедельникам и субботам.

Рейс SU 1872 будет вылетать из Шереметьево в 7:55, прибывает в Ташкент в 14:05 (по местному местное время).

Рейс SU 1873 планируется отправлять из Ташкента в 15:35 понедельника с прибытием в Шереметьево в 18:30. По субботам он будет приземляться в Москве в 18:15 (время местное).

"В действующем расписании, помимо регулярных ежедневных полетов, авиакомпания совершает дополнительные рейсы по четвергам. Таким образом, в наиболее востребованные дни недели частота полетов в крупнейший мегаполис Средней Азии увеличивается до двух рейсов в день", - подчеркнули в авиакомпании.

Дополнительные рейсы будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing 737.