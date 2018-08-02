Для туристов запустят программу оценки обслуживания Hospitality Contract

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма совместно с компанией Interactive System готовят к внедрению систему мониторинга и управления качеством обслуживания Hospitality Contract, сообщает пресс-служба.
Старт реализации программы запланирован на первое сентября этого года.
Главная цель внедрения Hospitality Contract – повысить степень удовлетворенности клиентов туристическихких объектов и уровень компетентности персонала и создать эффективный канал, позволяющий своевременно реагировать на негативный отзыв клиента.
Hospitality Contract будет внедряться во всех организациях, предоставляющих услуги туристам: в аэропортах, на ж/д и автовокзалах, банках, музеях, гостиницах, местах общественного питания.
В дальнейшем рассматривается получение поддержки от систем TripAdvisоr и Booking.com.