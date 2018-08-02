Для туристов запустят программу оценки обслуживания Hospitality Contract

Старт реализации программы запланирован на первое сентября этого года.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма совместно с компанией Interactive System готовят к внедрению систему мониторинга и управления качеством обслуживания Hospitality Contract, сообщает пресс-служба.

Старт реализации программы запланирован на первое сентября этого года.

Главная цель внедрения Hospitality Contract – повысить степень удовлетворенности клиентов туристическихких объектов и уровень компетентности персонала и создать эффективный канал, позволяющий своевременно реагировать на негативный отзыв клиента.

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Программа Hospitality Contract была разработана на примере системы финского производителя терминалов для обслуживания клиентов HappyOrNot. Стандартные терминалы отзывов состоят из четырех кнопок со смайликом, которые клиенты должны использовать чтобы указать свое довольство или недовольство обслуживанием, предоставленным им.

Hospitality Contract будет внедряться во всех организациях, предоставляющих услуги туристам: в аэропортах, на ж/д и автовокзалах, банках, музеях, гостиницах, местах общественного питания.

В дальнейшем рассматривается получение поддержки от систем TripAdvisоr и Booking.com.