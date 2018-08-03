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Dreamliner узбекских авиалиний заходит на посадку

Аэропорт "Домодедово" наградил "Узбекистон хаво йуллари" сертификатом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Компания заняла первое место за пунктуальность среди авиаперевозчиков с регулярностью 30 и более пассажирских рейсов в неделю.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. На конкурсе пунктуальности в аэропорту "Домодедово" среди авиакомпаний-партнеров НАК "Узбекистон хаво йуллари" заняла первое место.

Конкурс проводился среди зарубежных авиаперевозчиков с регулярностью 30 и более пассажирских рейсов в неделю.

Руководство московского аэропорта Домодедово вручило Национальной авиакомпании Узбекистана сертификат пунктуальности
© Узбекские авиалинии
*Инжект*Руководство московского аэропорта "Домодедово" вручило Национальной авиакомпании Узбекистана сертификат пунктуальности

Напомним, НАК "Узбекистон хаво йуллари" на сегодняшний день выполняет в аэропорт "Домодедово" 36 регулярных рейсов в неделю из городов Узбекистана, из Ташкента – 16 рейсов в неделю.

С сентября текущего года национальный авиаперевозчик увеличит частоту полетов из столицы в Москву до 21 рейса в неделю, из областных аэропортов – до 9 рейсов в неделю. 




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