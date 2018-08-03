Аэропорт "Домодедово" наградил "Узбекистон хаво йуллари" сертификатом

Компания заняла первое место за пунктуальность среди авиаперевозчиков с регулярностью 30 и более пассажирских рейсов в неделю.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. На конкурсе пунктуальности в аэропорту "Домодедово" среди авиакомпаний-партнеров НАК "Узбекистон хаво йуллари" заняла первое место.

Конкурс проводился среди зарубежных авиаперевозчиков с регулярностью 30 и более пассажирских рейсов в неделю.

© Узбекские авиалинии *Инжект*Руководство московского аэропорта "Домодедово" вручило Национальной авиакомпании Узбекистана сертификат пунктуальности

Напомним, НАК "Узбекистон хаво йуллари" на сегодняшний день выполняет в аэропорт "Домодедово" 36 регулярных рейсов в неделю из городов Узбекистана, из Ташкента – 16 рейсов в неделю.

С сентября текущего года национальный авиаперевозчик увеличит частоту полетов из столицы в Москву до 21 рейса в неделю, из областных аэропортов – до 9 рейсов в неделю.