Аэропорт "Домодедово" наградил "Узбекистон хаво йуллари" сертификатом

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. На конкурсе пунктуальности в аэропорту "Домодедово" среди авиакомпаний-партнеров НАК "Узбекистон хаво йуллари" заняла первое место.
Конкурс проводился среди зарубежных авиаперевозчиков с регулярностью 30 и более пассажирских рейсов в неделю.
Напомним, НАК "Узбекистон хаво йуллари" на сегодняшний день выполняет в аэропорт "Домодедово" 36 регулярных рейсов в неделю из городов Узбекистана, из Ташкента – 16 рейсов в неделю.
С сентября текущего года национальный авиаперевозчик увеличит частоту полетов из столицы в Москву до 21 рейса в неделю, из областных аэропортов – до 9 рейсов в неделю.