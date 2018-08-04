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Туристы в аэропорту

Узбекистанцам закрыли безвизовый въезд на остров Чеджудо в Южной Корее

© Sputnik / Максим Блинов
Туризм
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Запрет был принят в связи с тем, что граждане Узбекистана часто своевременно не покидают остров и остаются на нем нелегально.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. С 1 августа 2018 года в Южной Корее введен запрет на безвизовый въезд на территорию острова Чеджудо для узбекистанцев. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Кыргызстана в Республике Корея.

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© Flickr / Allan Grey
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Кроме того, запрет коснулся граждан Кыргызстана, Египта, Гамбии, Сенегала, Республики Бангладеш, Пакистана, Сомали, Непала, Камеруна, Шри-Ланки и Мьянмы.

По информации Иммиграционной службы Кореи, запрет был принят в связи с тем, что граждане вышеуказанных стран часто своевременно не покидают остров и остаются на нем нелегально или прибывают туда с целью подачи заявления на статус беженца.

В 2001 году власти Кореи приняли закон, согласно которому иностранцы исключительно в туристических целях могли находиться на острове Чеджудо без визы в течение 30 дней.

Теги:
Узбекистан, Южная Корея



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