"Узбекистон хаво йуллари" будет летать во Владивосток

Регулярный рейс будет отправляться еженедельно по субботам.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 15 сентября вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Владивосток-Ташкент частотой раз в неделю.

Рейсы из Ташкента во Владивосток и обратно будут выполняться на самолетах Boeing-767 по субботам

Рейс HY-707 будет вылетать из Ташкента в 08:30 по местному времени и прибывать во Владивосток в 20:10. Рейс HY-708 отправится из Владивостока в 22:00 и прибудет в Ташкент в 00:40+1.

Ранее по этому направлению узбекская авиакомпания осуществляла только чартерные рейсы.