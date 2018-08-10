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Города мира. Сеул

В Ташкенте построят корейский квартал

© Sputnik / Мария Плотникова
Туризм
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Корейская сторона намерена реализовать проект Korean Town в узбекской столице.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и корейская компания Triple Crown Group обсуждают строительство современного гостиничного комплекса в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Корейская сторона намерена реализовать проект Korean Town в узбекской столице. Инвесторы хотят создать все условия на территории планируемого корейского квартала, включая обеспечение гида-переводчика для корейских туристов, корейскую и европейскую кухню.

Корейцы также заявили, что запустят чартерные рейсы в августе в Нукус и в сентябре в города Ферганской долины, в частности, в Фергану и Наманган. Количество гостей, по предварительным оценкам, превысит 200 человек, включая корейских туристов, бизнесменов и инвесторов.

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Теги:
Туризм, Узбекистан, Южная Корея



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