Объявлен конкурс на съемку ролика о въездной визе E-VISAB

Ролик должен был озвучен на четырех языках и длится не более трех минут.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Национальный PR-центр объявил конкурс на изготовление видео-роликов, посвященных упрощенной системе получении въездной визы E-VISAВ.

Видео должно быть озвучено на 4-х и более языках, а также содержать титры. На съемку выделено 30 миллионов сумов. При этом, все расходы должны входить в эту цифру. Длительность каждого видео должна составлять не больше трех минут, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Срок подачи заявки до 13 сентября 2018 года. Заявку на участие в конкурсе можно присылать по адресу: ria-uz@yandex.ru