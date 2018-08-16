Туроператоры Узбекистана обеспокоены ростом цен на билеты

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В кабмине Узбекистана прошло заседание под руководством премьер-министра Азиза Абдухакимова, сообщает Podrobno.uz.

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Эксперты обсудили совершенствование системы выдачи электронных виз, возможность применения нулевой ставки НДС для туроператоров в новой системе налогообложения и усовершенствование работы железных дорог по перевозке туристов.

Туроператоры предложили включить в систему получение двукратных и многократных виз для дальнейшего развития комбинированных туров и проработать вопрос получения групповой визы через данную систему.

Кроме того, участники рабочей группы обменялись мнениями о последствиях перевода субъектов туристской деятельности на общеустановленную систему налогообложения. По мнению туроператоров, это неизбежно приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на предприятия и, как следствие, к неизбежному повышению цен на туры на 20–25%, что повлияет на снижение туристского потока в Узбекистан.

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Также туроператоры предложили улучшить условия бронирования и приобретения железнодорожных билетов "Узжелдорпасс". Например, отменить требование о предоставлении копии паспортов туристов при покупке ж/д билетов.

Еще специалисты турсферы попросили предусмотреть удорожание стоимости ж/д билетов в начале года с предварительным предупреждением туристского сообщества минимум за полгода, т.к. туроператоры продают турпакеты зарубежным партнерам за год. Неожиданные изменения в цене ж/д билетов могут привести к непониманию со стороны иностранных партнеров.