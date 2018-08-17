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Департамент по развитию туризма администрации города Ташкента

На ярмарке в Сингапуре расскажут об узбекском туризме

Хокимият города Ташкента
Туризм
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"Национальная экспозиция республики Узбекистан" на крупнейшей туристической ярмарке в Сингапуре продемонстрирует экономический и туристический потенциал республики.

ТАШКЕНТ, 17 авг -Sputnik. Узбекистан представит свою экспозицию на открывшейся в Сингапуре международной туристической ярмарке "NATAS - Holidays 2018", сообщает пресс-служба хокимията.
Выставка познакомит участников и посетителей ярмарки с историей, традициями и обычаями, древними архитектурными памятниками и народными промыслами страны.

Свыше 60 туристов из Сингапура и Малайзии сегодня приземлились в аэропорту Ташкента
© uzairways
В Ташкент прилетели первые "безвизовые" туристы из Сингапура и Малайзии
Экспозиция, организованная Департаментом развития туризма Ташкентской городской администрации, Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан и Министерством культуры, продлится до 19 августа.

Также сообщается, что меморандум о двустороннем сотрудничестве был подписан между Департаментом развития туризма администрации города Ташкента и Национальной ассоциацией туристических агентств Сингапура (NATAS) в рамках VIII Всемирного саммита и торгового форума, состоявшегося в Сингапуре в июле этого года.

Отметим, что созданная в мае 1979 года NATAS объединяет свыше 400 компаний, которые занимаются гостиничным бизнесом, авиаперевозками. Ассоциация выступает в качестве организатора крупнейших в Юго-восточной Азии международных туристических ярмарок. В среднем в каждом из нескольких таких мероприятий принимают участие тысячи представителей туристической сферы со всего мира.

Теги:
Узбекистан, ярмарка, Туризм, Сингапур



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