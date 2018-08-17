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Медовый месяц в Узбекистане: в республике хотят развивать свадебный туризм

© Sputnik / Владимир Вяткин
Туризм
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В Узбекистане рассчитывают, что индийцы будут проводить свадьбы и медовый месяц в стране.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Индия и Узбекистан хотят развивать сотрудничество в сфере свадебного туризма.

Об этом было сказано в ходе встречи первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с генеральным директором Министерства туризма Индии.

"Индия имеет 1,3 млрд населения – это в первую очередь огромный потенциальный рынок въездного туризма в Узбекистан", - отмечается в сообщении Госкомтуризма.

Также стороны обсудили взаимодействие в области медицинского, культурного и зиерат-туризма.

По итогам встречи представители стран договорились разработать комплексный план мероприятий по активизации узбекско-индийского сотрудничества на 2019-2021 годы.

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Теги:
турист, Туризм, свадьба, Узбекистан, Индия



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