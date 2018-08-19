Иностранцам не станут ставить печати в паспорта при поездке в Иран

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Иностранным туристам, приехавшим с визитом в Иран, больше не будут ставить печати в паспорта на въезде в страну, передает агентство Mehr со ссылкой на главу иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана.

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Сообщается, что такие меры будут приняты в связи с введением санкций против Ирана со стороны США. Таким образом иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии в стране и избавить потенциальных гостей от каких-либо опасений.

Как пишет РИА Новости, законопроект уже одобрен самим Мунесаном, а также министерством промышленности и торговли Ирана, МИДом страны и полицией. Инициативу ждет рассмотрение в иранском совете министров, уточняется в сообщении.

"Статистика, представленная миграционной полицией Ирана, показывает, что число иностранных туристов, приехавших с визитом в Иран, выросло на 38% в первые четыре месяца текущего года. В то же время число европейских туристов несколько снизилось, что повлияло на работу четырехзвездочных и пятизвездочных отелей", - заявил Мунесан, слова которого приводит агентство.

Чиновник считает, что эта тенденция временна и завершится, как только Иран примет необходимые меры.