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Санкт-Петербург в рамках программы Здравствуй, Россия! посещают молодые соотечественники из Узбекистана

Талантливая молодежь Узбекистана приехала в Петербург

© РЦНК
Туризм
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В рамках программы "Здравствуй, Россия!" с 19 по 25 августа победители олимпиад знакомились с историческими местами города.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Молодые соотечественники из Узбекистана – победители олимпиад, интеллектуальных соревнований по истории и культуре России - с 19 по 25 августа посетили Санкт-Петербург в рамках программы "Здравствуй, Россия!".

Санкт-Петербург в рамках программы Здравствуй, Россия! посещают молодые соотечественники из Узбекистана
© РЦНК
Санкт-Петербург в рамках программы "Здравствуй, Россия!" посещают молодые соотечественники из Узбекистана

Цель программы – познакомить гостей с богатой, многогранной и многонациональной историей России, увидеть прошлое, настоящее и будущее своего огромного соседа. В проекте принимает участие молодежь в возрасте от 14 до 19 лет, передает пресс-служба Россотрудничества.

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
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Глава Россотрудничества: страны СНГ у нас в приоритете
На протяжении нескольких дней молодые соотечественники будут знакомиться с историческими местами Северной Столицы, участвовать в учебно-образовательных мероприятиях и интерактивных культурно-просветительских экскурсиях, встречаться с известными российскими деятелями культуры и спорта и многое другое.

В программе несколько мероприятий с говорящими названиями: "Знакомство с Северной столицей", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Легенды старого замка", "Великая Доминанта", "В гостях у белого медведя", "Дацай Гунээйчойнэй", "Стоп Снято", "Сокровища Эрмитажа", "С чего начинался Петербург", "Парад Фонтанов" и другие.




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