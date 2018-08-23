Французские компании будут развивать Чарвак и Чимган

Узбекистан рассчитывает на привлечение известных французских брендов к созданию инновационных и высокотехнологичных туристских объектов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Консорциум французских компаний намерен участвовать в реализации проектов в свободной туристической зоне "Чарвак", сообщает Podrobno.uz.

Накануне в Париже прошли переговоры вице-премьера Азиза Абдухакимова с руководством французских компаний Orex-Loisirs и SCP Geode.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения ведущих французских компаний - лидеров в отрасли туризма и создания рекреационных зон.

В частности, Узбекистан рассчитывает на привлечение известных французских брендов к созданию туристских объектов для предоставления услуг, связанных с пляжным отдыхом, водными видами спорта, медицинским, а также экстремальным туризмом, к строительству полей для гольфа, созданию горного кластера в Чимгане.

По итогам переговоров стороны договорились об организации в конце августа визита руководства и экспертов французских компаний Orex-Loisirs, SCP Geode и Compagnie des Alpes в Узбекистан для проведения переговоров по определению условий работы и реализации проектов в СТЗ "Чарвак".

Как сообщалось ранее, в конце мая правительство Узбекистана утвердило Концепцию дальнейшего развития свободной туристской зоны "Чарвак".

В ближайшее время на территории СТЗ "Чарвак" будут созданы несколько сезонных зон отдыха, в каждой из которых построят современные гостиничные комплексы, культурно-развлекательные, лечебно-оздоровительные, торговые и другие объекты туристского назначения, а также современную инженерную инфраструктуру.

На территории Бостанлыкского, Паркентского и Ахангаранского районов уже начата работа по созданию 162 современных гостевых домов. Для развлечения туристов планируется разработать программу демонстрации национальных обычаев и традиций, свадебных церемоний и других развлекательных мероприятий, организовать поездки на природу, а также по культурным и историческим объектам.

Планируется, что уже в 2021 году объемы экспорта туристических услуг в регионе достигнут ста миллионов долларов, а число иностранных туристов, посещающих Ташкентскую область, вырастет вдвое.