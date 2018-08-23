КЧС Таджикистана: опасности прорыва Сарезского озера нет

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Опасности прорыва горного Сарезского озера нет.
Сарезское озеро называют спящим драконом за то, что его очертания похожи на силуэт мифического существа. Его глубина составляет 500 метров, длина – 70 километров. Озеро находится в наиболее сейсмоактивной (9-балльной) зоне таджикского Памира. По разным данным, повторяемость землетрясений силой в 8-9 баллов здесь высока - один раз в 250 лет или один раз в 2000 лет, а в 7 баллов – один раз в 100 лет.
"Анализ приведенных отчетов показывает, что опасности прорыва Сарезского озера нет, оно находится под постоянным контролем", - заявил в интервью РИА Новости глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Рустам Назарзода.
По словам Назарзоды, по берегу озера, на дне, расставлены системы раннего оповещения. "Таким образом мы получили возможность круглосуточно вести наблюдение за общим состоянием озера, параметрами берегов, стоком воды, попадающей из озера в Усойский завал, а в самом комитете создано специальное управление, которое на основании погодных и природных данных ведет наблюдение за этим объектом", - отметил он.
Он добавил, что на случай чрезвычайной ситуации установлена современная система раннего оповещения.
Сарезское озеро образовалось в феврале 1911 года в результате девятибалльного землетрясения, тогда в русло реки Мургаб рухнула гора и появилась естественная плотина (Усойский завал) высотой в 567 метров.
Ученые, которые опасаются прорыва Сареза, называют два основных варианта развития событий – плотина озера, подточенная влагой, может обрушиться, или вода из Сареза хлынет через край из-за схода оползней: один был обнаружен на правом берегу водоема геологами в 1967 году, второй – на левом берегу в 1975 году.
В зону бедствия могут попасть Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. На потенциально опасных территориях проживает около 6 миллионов человек.