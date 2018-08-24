Жадность – порок: туристы не могут выехать из Таджикистана из-за оператора

Они находятся на высоте 4000 метров, у группы закончилась еда и начались проблемы со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Со стоянки у горного пика Исмоила Сомони не может выехать группа туристов из России, сообщает Sputnik Таджикистан.

Они застряли на высоте 4000 метров, у людей закончилась еда и начались проблемы со здоровьем – дизентерия, ангины, обморожение.

© Sputnik / Амир Исаев Раненные в Таджикистане туристы-иностранцы вернулись на родину

Причина произошедшего – отказ туроператора предоставить вертолет для эвакуации раньше окончания официального туристического сезона.

Дело в том, что вертолет – самая дорогая часть путевки, он стоит 2,5 тысячи долларов, организаторы посчитали отправлять его неэкономным, однако в связи со скандалом согласились забрать туристов 25 августа.

Ранее в Таджикистане совершил жестокую посадку вертолет Ми-8, когда альпинисты возвращались в лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони, который считается высочайшей точкой территории бывшего СССР. На борту находились 13 граждан России, уроженец Беларуси и Испании.