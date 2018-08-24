22:44 24 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Туристы в Таджикистане

Жадность – порок: туристы не могут выехать из Таджикистана из-за оператора

CC BY-SA 2.0 / Eric Haglund / IMG_0538
Туризм
Получить короткую ссылку
12701

Они находятся на высоте 4000 метров, у группы закончилась еда и начались проблемы со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Со стоянки у горного пика Исмоила Сомони не может выехать группа туристов из России, сообщает Sputnik Таджикистан.

Они застряли на высоте 4000 метров, у людей закончилась еда и начались проблемы со здоровьем – дизентерия, ангины, обморожение.

Международный аэропорт Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Раненные в Таджикистане туристы-иностранцы вернулись на родину

Причина произошедшего – отказ туроператора предоставить вертолет для эвакуации раньше окончания официального туристического сезона.

Дело в том, что вертолет – самая дорогая часть путевки, он стоит 2,5 тысячи долларов, организаторы посчитали отправлять его неэкономным, однако в связи со скандалом согласились забрать туристов 25 августа.

Ранее в Таджикистане совершил жестокую посадку вертолет Ми-8, когда альпинисты возвращались в лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони, который считается высочайшей точкой территории бывшего СССР. На борту находились 13 граждан России, уроженец Беларуси и Испании.

Теги:
туристы, Горы, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Работа таможенного поста аэропорта Казань
    Ваши документы?

    В Сочи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся проехать в Абхазию по паспорту дочери.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

  • Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
    Годовщина освобождения

    Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Церемония открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа
Память народного поэта Беларуси Якуба Коласа увековечили в Ташкенте
Бюст Якуба Коласа открыли в Ташкенте
Яркий символ дружбы: в Ташкенте открыли бюст писателя Якуба Коласа
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054