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Туристы на улицах Бухары

Исторические места Ташкента оснастят инфостендами и указателями

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Инфостенды для туристов появятся на территории аэропорта и вокзалов, а также театров и музеев.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Рядом с достопримечательностями Ташкента поставят информационные стенды и указатели. Об этом передает nuz.uz со ссылкой на Общественный совет при городском хокимияте.

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Сейчас в планах властей оборудовать указателями 35 культурных и исторических мест узбекской столицы.

Инфостенды для туристов появятся на территории аэропорта и вокзалов, а также театров и музеев.

Кроме того, жители Ташкента могут внести свои предложения, какие еще места необходимо оборудовать указателями.

К тому же, Агентство новостей Podrobno.uz сообщило, что совет работает над проектом "Двенадцать ворот Ташкента". Предполагается, что в столице Узбекистана возведут 12 ворот, и Ташкент станет своеобразным сердцем Великого шелкового пути.

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Теги:
Великий шелковый путь, достопримечательности, Ташкент, турист, Туризм, Культура



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