Исторические места Ташкента оснастят инфостендами и указателями

Инфостенды для туристов появятся на территории аэропорта и вокзалов, а также театров и музеев.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Рядом с достопримечательностями Ташкента поставят информационные стенды и указатели. Об этом передает nuz.uz со ссылкой на Общественный совет при городском хокимияте.

© Sputnik / Мария Плотникова В Ташкенте построят корейский квартал

Сейчас в планах властей оборудовать указателями 35 культурных и исторических мест узбекской столицы.

Инфостенды для туристов появятся на территории аэропорта и вокзалов, а также театров и музеев.

Кроме того, жители Ташкента могут внести свои предложения, какие еще места необходимо оборудовать указателями.

К тому же, Агентство новостей Podrobno.uz сообщило, что совет работает над проектом "Двенадцать ворот Ташкента". Предполагается, что в столице Узбекистана возведут 12 ворот, и Ташкент станет своеобразным сердцем Великого шелкового пути.