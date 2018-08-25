Госкомстат будет получать статистику о туристах от пограничных войск СГБ

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. С 2021 года статистические данные о количестве иностранцев будут направляться в Госкомстат Узбекистана. Об этом говорится в постановлении кабмина республики.

Документ утвержден для совершенствования расчета объемов экспорта и импорта туристических услуг (поездки) в страну.

Согласно тексту постановления, пограничным войскам СГБ после модернизации серверного оборудования и Государственному центру персонализации с января 2021 года необходимо предоставлять статистические сведения о количестве иностранных граждан и по узбекистанцам, въехавших и выехавших в/из республики на период менее чем 24 часа, в Госкомитет по статистике.

Госкомстат на основе полученной информации будет формировать показатели экспорта и импорта туристических услуг (поездки) в сопоставимой динамике.