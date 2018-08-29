Транзитные пассажиры смогут 5 дней находиться без виз в Узбекистане

Речь идет о путешественниках, авиакомпании которых будут предоставлять сведения в Погранслужбу республики о пассажирах, следующих транзитом.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Для граждан 101 страны, следующих транзитом через Узбекистан, разрешили находится в республике до 5 суток без виз и регистрации.

Данная норма внесена Постановлением президента. Данная возможность будет доступна в случае, если авиакомпания, на самолете которой прилетел пассажир, предоставит информацию о транзитных пассажирах подразделениям погранвойск СГБ Узбекистана. На сегодняшний день этим могут воспользоваться только пассажиры НАК "Узбекистон хаво йуллари".

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В ближайшее время на сайте Госкомтуризма будут опубликованы списки авиакомпаний, которые выразят согласие предоставлять подобную информацию в погранслужбу.

Вместе с тем Госкомтуризмапризывает иностранных авиаперевозчиков предоставлять подобную информацию по согласованию сторон для создания дополнительных условий пассажирам безвизового транзитного пребывания на территории Узбекистана.