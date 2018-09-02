Также среди городского транспорта Узбекистана появятся низкопольные, однорельсовые и подвесные поезда.
В 2018 году туроператоры Таджикистана и Узбекистана занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.
Специалисты портала Tutu.ru проанализировали все оформленные авиабилеты за границу с 1 сентября по 30 ноября.
Авиакомпании будут предоставлять сведения в Погранслужбу республики о пассажирах, следующих транзитом.
По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавших нет.
Госкомстат на основе полученной информации станет определять показатели экспорта и импорта туристических услуг.
Инфостенды для туристов появятся на территории аэропорта и вокзалов, а также театров и музеев.
Они находятся на высоте 4000 метров, у группы закончилась еда и начались проблемы со здоровьем.
Озеро находится в наиболее сейсмоактивной (9-балльной) зоне таджикского Памира. В зону бедствия могут попасть Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.
Узбекистан рассчитывает на привлечение известных французских брендов к созданию инновационных и высокотехнологичных туристских объектов.
В рамках программы "Здравствуй, Россия!" с 19 по 25 августа победители олимпиад знакомились с историческими местами города.
Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, где петербуржцы могут познакомиться с узбекской культурой и кухней.
"Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai по приобретению новых скоростных поездов.
Таким образом иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии в стране и избавить потенциальных гостей от каких-либо опасений.
"Национальная экспозиция Республики Узбекистан" на крупнейшей туристической ярмарке в Сингапуре продемонстрирует экономический и туристический потенциал страны.
Индия и Узбекистан хотят развивать сотрудничество в сфере свадебного туризма.
Узбекские туркомпании попросили отменить дополнительные сборы за оплату железнодорожных билетов.
Лучшие шеф-повара со всего мира проведут в пятницу мастер-классы для жителей и гостей Рязани в рамках Международного форума древних городов.
Ролик должен был озвучен на четырех языках и длиться не более трех минут.
Корейская сторона намерена реализовать проект Korean Town в узбекской столице.