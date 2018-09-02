21:48 02 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

Туризм

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Жители Донецка о гибели Захарченко: мы потеряли надежду
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Поддерживаете ли вы переименование улицы в Янгиюле в честь Иосифа Кобзона?
  • Такая идея больше подходит для Ташкента, там и улиц больше
    28.8% (15)
  • Да, это нужно сделать в память о тяжелом военном времени
    34.7% (18)
  • Необходимо обязательно согласовать с жителями, какую улицу будут переименовывать
    15.4% (8)
  • Нет, лучше назвать улицу в честь узбекистанцев, которые помогали людям в эвакуации
    11.5% (6)
  • Нет, давайте установим в городе бюст Кобзона или другой памятник
    9.6% (5)
Проголосовали: 52
Все опросы
Все опросы