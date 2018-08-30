Узбекистан стал вторым по популярности у российских туристов направлением

Специалисты портала Tutu.ru проанализировали все оформленные авиабилеты за границу с 1 сентября по 30 ноября.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Самыми популярными направлениями этой осень для россиян стали Грузия и Узбекистан, сообщает сервис путешествий Tutu.ru.

Специалисты проанализировали все оформленные авиабилеты за границу с 1 сентября по 30 ноября 2018 года.

Согласно исследованию, на Грузию и Узбекистан пришлись 20% оформленных рейсов, за ними идут Италия, Израиль, Испания, Молдавия, Армения, Германия, Азербайджан и Черногория.

При этом средние цены на билеты выросли в среднем на 16% за год, поднялась стоимость перелетов в Молдавию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан. В Узбекистан в сентябре-ноябре будет лететь, наоборот, дешевле.

Ранее сообщалось о 50-процентном снижении цен "Узбекских авиалиний" ко Дню независимости республики, который отмечается 1 сентября. Скидки объявлены в честь 27-летия самостоятельного существования государства, жители страны и иностранные туристы смогут купить билеты по сниженным ценам в период с 31 августа по 4 сентября.