Таджикистан подписал с узбекскими турфирмами ряд соглашений о сотрудничестве

В 2017 году туроператоры Таджикистана и Узбекистана занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Таджикистан подписал 35 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с турфирмами Кореи, Австрии, Узбекистана, Китая и Кувейта, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в городе Нуреке в 100 километрах восточнее Душанбе состоялся международный туристический форум "Таджикистан – страна туризма".

Целью форума и выставки ремесленников являлось представление туристического потенциала Таджикистана в сфере экологического, лечебно-оздоровительного, культурно-исторического туризма, пропаганда народных ремесел и национальных традиций на международном уровне, а также укрепление долгосрочного сотрудничества и совместное планирование между местными и иностранными туркомпаниями.

"Таджикистан имеет огромный туристический потенциал, но он не представлен должным образом мировому сообществу", - заявил в ходе форума директор компании "Маркетинг в сфере туризма-Кувейта" Саад ал Адвани.

По его словам, если бы граждане других стран, в том числе и Кувейта, имели необходимую информацию о туристических возможностях Таджикистана, то обязательно посетили бы эту страну. Поэтому, считает Адвани, "необходимо усиление рекламы и PR-кампании".

Глава Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нумон Абдугаффорзода сообщил участникам форума, что в стране был проведен ряд реформ в сфере туризма, в том числе получение электронной визы и реализация безвизового режима с 12 странами мира, продление срока пребывания иностранных граждан от 3 до 10 дней.

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Отметим, Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, начиная с 16 марта, граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.

В октябре 2017 года туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.