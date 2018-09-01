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Поезд Ташкент - Кунград на станции Мискен в Узбекистане

В Ташкентской и Самаркандской областях пустят экскурсионные поезда

© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Туризм
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Также среди городского транспорта Узбекистана появятся низкопольные, однорельсовые и подвесные поезда. 

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Ташкентской и Самаркандской областях пустят экскурсионные поезда. Такой проект предусмотрен в рамках рамочного соглашения, подписанного на инвестиционном форуме в Джизаке.

Как сообщает пресс-служба Госкоминвестиций республики, также в городской транспорт Узбекистана внедрят низкопольные, однорельсовые и подвесные поезда. 

По условиям договора, еще предусматривается создание специального центра, где будут обслуживаться поезда из всех пяти стран Центральной Азии.

Кроме того, в вузах Узбекистана совместно с иностранными партнерами откроют факультеты для подготовки инженерных и управленческих кадров.

Теги:
экскурсия, Туризм, Поезд, электропоезд, Самаркандская область, Ташкентская область, Узбекистан



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