Также среди городского транспорта Узбекистана появятся низкопольные, однорельсовые и подвесные поезда.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Ташкентской и Самаркандской областях пустят экскурсионные поезда. Такой проект предусмотрен в рамках рамочного соглашения, подписанного на инвестиционном форуме в Джизаке.

Как сообщает пресс-служба Госкоминвестиций республики, также в городской транспорт Узбекистана внедрят низкопольные, однорельсовые и подвесные поезда.

По условиям договора, еще предусматривается создание специального центра, где будут обслуживаться поезда из всех пяти стран Центральной Азии.

Кроме того, в вузах Узбекистана совместно с иностранными партнерами откроют факультеты для подготовки инженерных и управленческих кадров.