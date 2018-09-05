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Туристы в Самарканде

Узбекистан вошел в топ-40 популярных у российских туристов стран

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Соответствующий рейтинг представило аналитическое агентство ТурСтат.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. С января по август 2018 года число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 20% - до 71 тысячи человек, сообщает аналитическое агентство "ТурСтат".

Таким образом республика вошла в топ-40 популярных у туристов из РФ направлений.

Пассажиры у стоек регистрации
© Sputnik / Илья Питалев
Таджикистан подписал с узбекскими турфирмами ряд соглашений о сотрудничестве

При этом общее число зарубежных поездок российских туристов в первом полугодии выросло до 18,6 миллиона, на 9% больше, чем в прошлом году.

Первую десятку зарубежных стран у российских туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок составили Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, Эстония, Германия и ОАЭ. Самой популярной остается Турция.

В 2018 году в Узбекистане предпринимаются масштабные меры по развитию туризма. Транзитным пассажирам разрешили находиться в республике без виз 5 дней, в начале сентября было подписано соглашение о сотрудничестве с Таджикистаном.

Кроме того, исторические места Ташкента в ближайшее время планируется оснастить инфостендами и указателями.

Теги:
Россия, рейтинг, туристы



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