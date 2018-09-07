В Самарканде реконструируют гостиницу Afrosiyob Palace

Сингапурская компания сделает из старой гостиницы современный четырехзвездочный отель на 280 номеров.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Сингапурская компания Exim Investments Ple LTD отремонтирует гостиницу Afrosiyob Palace в Самарканде. Об этом говорится в постановлении кабмина "О мерах по поддержке привлечения прямых иностранных инвестиций для реконструкции гостиницы ГУП Afrosiyob Palace".

Сингапурская компания ликвидирует задолженность отеля перед госбюджетом Узбекистана и государственными целевыми фондами, по заработной плате, а перед также другими кредиторами с выполнением инвестиционных и социальных обязательств.

В течение двух лет сингапурцы инвестируют в проект 12 миллионов долларов.

До 1 ноября 2019 года гостиница должна преобразиться в четырехзвездочный отель на 280 номеров.