Больше всего электронных виз в Узбекистан выдали Китаю

Всего за 50 дней с момента запуска новой системы специалисты оформили свыше 9 тысяч таких документов.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. С 15 июля, когда в Узбекистане запустили систему оформления электронных виз, их выдали около 9 тысяч, сообщает Podrobno.uz.

Больше всего по новым видам документов в республику приедет китайцев – 2043 человека.

Гражданам США выдали 998 электронных виз для въезда в Узбекистан, британцам – 900, гражданам Индии – 716, французам и немцам – по 588 и 509 соответственно.

Электронная виза в Узбекистан выдается иностранцам для однократного пребывания в стране сроком на 30 дней и считается действительной в течение 90 дней со дня ее выдачи. Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу визы составляет два рабочих дня без учета дня подачи обращения.

Выданную электронную визу направляют на адрес электронной почты гражданина при подаче обращения на официальном портале системы e-visa.gov.uz.