14:03 10 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан

В Узбекистане выберут лучший видеоролик о транзитной визе

CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Туризм
Получить короткую ссылку
50 0 0

Победителям состязания выделят 25 миллионов сумов на производство ролика.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Национальный пиар-центр объявил конкурс на создание видеоролика о транзитной визе Узбекистана. Об этом пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Туристы в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан вошел в топ-40 популярных у российских туристов стран

Видеосюжет должен быть озвучен на четырех языках. Победителям состязания выделят 25 миллионов сумов на производство ролика.

Принять участие в конкурсе можно будет в течение месяца.

В июле Узбекистан утвердил краткосрочный безвизовый въезд в республику сроком на пять дней для граждан 101 государства. Правило действует для туристов, которые находятся в РУ транзитом и имеют на руках билет в третью страну.

По теме

Транзитные пассажиры смогут 5 дней находиться без виз в Узбекистане
Теги:
турист, Туризм, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фестиваль Goodwood Revival
Путешествие в прошлое автоспорта: как прошел фестиваль Goodwood Revival
Узбекистанцы о наследии Толстого: без него немыслима литература
Узбекистанцы о Толстом: без него немыслимы ни литература, ни педагогика
Удивительные способности человеческого мозга
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054