В Узбекистане выберут лучший видеоролик о транзитной визе

Победителям состязания выделят 25 миллионов сумов на производство ролика.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Национальный пиар-центр объявил конкурс на создание видеоролика о транзитной визе Узбекистана. Об этом пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

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Видеосюжет должен быть озвучен на четырех языках. Победителям состязания выделят 25 миллионов сумов на производство ролика.

Принять участие в конкурсе можно будет в течение месяца.

В июле Узбекистан утвердил краткосрочный безвизовый въезд в республику сроком на пять дней для граждан 101 государства. Правило действует для туристов, которые находятся в РУ транзитом и имеют на руках билет в третью страну.