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Туристы на улицах Бухары

Реклама Бухары: группа "Кук Чой" и Danielle Pistоlozzi из Италии сняли клип

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Видеоролик о Бухаре уже показали в Италии и Франции, после чего 80% опрошенных ответили, то хотели бы посетить Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Группа ВИА "Кук Чой" из Узбекистана совместно с итальянским певцом Даниэлем Пистолоцци, написали музыкальную композицию "Bukhara with love" и сняли видеоролик.

Музыканты сами написали песню и вложили финансовые средства съемку клипа, говорится в пресс-релизе оргкомитета ВИА "Кук Чой". Песня исполняется на русском и итальянском языках, видеоролик снимался с помощью передовых технологий и дронов. 

Режиссером-постановщиком выступил Жасур Шаметов, продюсер и организатор - Мурат Ибрагимов. Съемки в основном проходили в Бухаре при содействии Узбектуризма, "Узбекистон Темир йуллари", а также на озере Тудакуль. Видеоролик уже был показан в Италии и Франции, после чего при опросе 80% зрителей ответили, что хотели бы посетить Узбекистан. 




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