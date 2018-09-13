Центрально-Азиатский молодежный туристический форум проведут в Узбекистане

По словам и.о. зампредседателя, форум будет способствовать укреплению связей и популяризации Узбекистана как бренда.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. И.о. зампредседателя Госкомтуризма Узбекистана Саидакбархон Акбаров предложил провести Первый Центрально-Азиатский молодежный туристический форум.

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Свою инициативу он высказал в рамках выступления на бизнес-форуме для женщин Узбекистана и Казахстана. По словам и.о. зампредседателя, форум будет способствовать укреплению взаимоотношений, внутренней узнаваемости и станет хорошей площадкой для обмена опытом, передает пресс-служба Госкомтуризма.

Он также рассказал присутствующим об образовании в Международном университете туризма "Шёлковый путь", где начнут обучение уже в октябре 129 студентов на факультетах менеджмента туризма, услуг туризма, организации сервиса. Также Акбаров рассказал о существующих льготах для субъектов туризма в Узбекистане.