18:03 13 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Дом для туристов

Гостиницы и земля: в Узбекистане определили порядок предоставления участков

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
Получить короткую ссылку
151 0 0

В ближайшее время будет создана Республиканская рабочая группа для согласования подобных вопросов и обеспечения четкой координации работы.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана появился документ о дополнительных мерах по развитию гостиничного бизнеса.

Согласно проекту, в ближайшее время в Узбекистане должна появиться Республиканская рабочая группа для оперативного согласования и одобрения предоставления земельных участков для строительства малых гостиниц и обеспечения четкой координации деятельности министерств и ведомств в этом вопросе. Займется рабочая группа и распределением земельных участков.

"Вместе с тем для дальнейшего увеличения туристского потока в страну сохраняется ряд системных проблем, решение которых позволит устранить существующие препятствия на пути развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в страну", - уточняется в проекте.

Среди районов, в которых построят такие гостиницы, – Джизакская, Бухарская, Кашкадарьинская области, города Каган и Ангрен. В 2021-2022 году строительством гостиниц займутся в Ургенче и Хиве.

Кроме того, документ определяет точную схему предоставления земельного участка для строительства малых гостиниц.

Теги:
Земля, гостиница, Строительство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не с тем связался!

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян пожалеет, что связался с ним.

  • Айварс Лембергс в бейсболке Сделаем Латвию великой
    Трампу привет!

    Мэр Вентспилса подарит высшим должностным лицам Латвии бейсболки с надписью "Сделаем Латвию великой".

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Не напугаете!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что парламентская комиссия по расследованию связей властей и бизнеса не заставит ее замолчать.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь
Петров и Боширов: действия британских властей сломали нам жизнь
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054