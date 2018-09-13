Гостиницы и земля: в Узбекистане определили порядок предоставления участков

В ближайшее время будет создана Республиканская рабочая группа для согласования подобных вопросов и обеспечения четкой координации работы.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана появился документ о дополнительных мерах по развитию гостиничного бизнеса.

Согласно проекту, в ближайшее время в Узбекистане должна появиться Республиканская рабочая группа для оперативного согласования и одобрения предоставления земельных участков для строительства малых гостиниц и обеспечения четкой координации деятельности министерств и ведомств в этом вопросе. Займется рабочая группа и распределением земельных участков.

"Вместе с тем для дальнейшего увеличения туристского потока в страну сохраняется ряд системных проблем, решение которых позволит устранить существующие препятствия на пути развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в страну", - уточняется в проекте.

Среди районов, в которых построят такие гостиницы, – Джизакская, Бухарская, Кашкадарьинская области, города Каган и Ангрен. В 2021-2022 году строительством гостиниц займутся в Ургенче и Хиве.

Кроме того, документ определяет точную схему предоставления земельного участка для строительства малых гостиниц.