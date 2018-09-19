Зачем республики Центральной Азии создают союз

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан могут вскоре создать "среднеазиатский шенген", который будет называться Silk viza.
Ранее в регионе пытались сформировать Центральноазиатский союз, но в итоге выбор был сделан в пользу ЕАЭС. Как внедрение новой структуры может отразиться на российских интересах, разбирался RT.
В Астане считают, что Кыргызстан и Таджикистан могут присоединиться к Казахстану и Узбекистану в работе над "среднеазиатским шенгеном", который будет носить название Silk viza. Такое предложение выдвинул накануне казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на туристическом форуме в Астане.
"Близится к решению вопрос о взаимном признании виз между Казахстаном и Узбекистаном. Наши соседи по региону Кыргызстан и Таджикистан также проявляют интерес в этом вопросе", — цитирует министра агентство.
Астана не впервые за последнее время поднимает вопрос о снятии визовых барьеров в Средней Азии. В июле с таким предложением к Узбекистану обратилась председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева. По её мнению, наличие прозрачной и открытой границы позволит выстроить отношения и в других сферах.
Среднеазиатский безвиз
Как отмечают эксперты, хотя с интеграционными идеями Астана выступала и прежде, её курс на отмену визовых барьеров — новое явление казахстанской внешней политики.
"Если говорить сугубо о введении "шенгена" в Средней Азии, то здесь любопытнее всего выглядит позиция Казахстана, который прежде сам выступал против миграционных послаблений по экономическим соображениям и соображениям безопасности», — пояснил в интервью RT заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов.
Инициатива Астаны нашла отклик в Ташкенте. Страны приступили к переговорам о безвизовом режиме уже в августе. Как заявил тогда узбекистанский сенатор Алишер Курманов, Ташкент планирует в будущем предоставлять всем туристам из стран Средней Азии единую визу.
Между тем Узбекистан и Таджикистан ещё в марте отменили визы друг для друга. Стороны подписали тогда 27 соглашений, направленных на развитие двусторонних отношений в разных сферах. При этом ещё в 2017 году Ташкент и Душанбе договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере и проведении совместных военных манёвров.
"Созрели для перезагрузки"
По мнению экспертов, во многом именно приход к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева в 2016 году придал новый импульс интеграционным процессам на территории Средней Азии. При Исламе Каримове у Ташкента были весьма натянутые отношения с ближайшим соседом — Таджикистаном.
За десятилетия, прошедшие с момента провозглашения обеими республиками независимости, узбекистанский лидер только дважды наносил визиты в соседнюю страну, столько же поездок в Узбекистан совершил и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Отношения двух стран серьёзно омрачал спор за ресурсы реки Вахш: Узбекистан критиковал планы таджикистанской стороны по возведению на реке Рогунской ГЭС.
Заняв пост президента Узбекистана в 2016 году, Шавкат Мирзиёев сразу взял курс на нормализацию отношений с соседями. По мнению экспертов, он прилагает особые усилия к тому, чтобы наладить и углубить взаимодействие в регионе.
"После смены президента в Узбекистане и на фоне очередного этапа политической реформы в Казахстане, целью которой является переход к реальной парламентской форме правления, обе страны созрели для перезагрузки двусторонних отношений. Одновременно после долгих лет забвения возродилась идея центральноазиатской интеграции", — пояснил в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.
В частности, Мирзиёев пошёл на беспрецедентный шаг, признав за Душанбе право на строительство Рогунской ГЭС. Мало того, узбекистанская сторона даже изъявила желание принять участие в работах.
Отметим, что в советскую эпоху среднеазиатские республики обменивались дефицитными ресурсами: засушливые Казахстан и Узбекистан поставляли в Киргизию и Таджикистан энергоносители, взамен получая право пользоваться стоком рек, берущих начало на таджикистанских и киргизских территориях. После распада СССР водные ресурсы стали предметом разногласий не только между Ташкентом и Душанбе, но и между Астаной и Бишкеком.
"Безусловно, достижение странами согласия по давним водным спорам — часть большого движения в сторону интеграции, равно как и переговоры о "среднеазиатском шенгене", — подчеркнул Лукьянов.
Интерес Астаны
Помимо президента Узбекистана, ещё одним активным сторонником центральноазиатской интеграции является казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.
"Нам сам бог велел объединяться: 55 млн населения, нет языковых барьеров, взаимодополняемые экономики, находимся на одном пространстве, есть транспортные связи, энергетические... Что ещё надо? Мы уважаем друг друга. Население от этого только выиграет", — заявлял Назарбаев в одном из своих интервью.
Отметим, что "Средняя Азия" является географическим термином, которым обозначается территория бывшего Русского Туркестана, где впоследствии были образованы четыре советские республики — Узбекская ССР, Кыргызская ССР, Таджикская ССР и Туркменская ССР.
Казахстан исторически не был включён в Среднюю Азию, но в 1991 году на саммите стран региона Нурсултан Назарбаев предложил называть все постсоветские страны этого региона Центральной Азией. При этом с географической точки зрения ЦА не ограничивается территорией пяти бывших советских республик.
Как пояснил Лукьянов, вопрос о том, в каком направлении развиваться региону — вместе с Россией, с Китаем или самостоятельно, — является поводом для дискуссий с самого начала 1990-х.
В 2004 году к ЦАС присоединилась Россия. Соответствующий протокол был подписан Владимиром Путиным на саммите организации в Душанбе, и уже через год страны-участницы приняли решение объединить ЦАС с Евразийским экономическим союзом.
Туркмения предпочла остаться в стороне от интеграционных процессов в регионе: туркменское руководство не намерено отступать от положения о внеблоковом статусе, закреплённого в Конституции страны. В настоящее время Ашхабад также не проявляет интереса к инициативам соседей по объединению в союз.
"Для нас эта инициатива неприемлема — хочу это раз и навсегда заявить, чтобы не было никаких спекуляций по этому поводу", — подчеркнул тогда узбекистанский лидер, добавив, что говорить о создании такого союза не приходится из-за разного уровня развития стран региона.
"Популистская подоплёка"
Как объяснил Григорий Лукьянов,на протяжении долгого времени у Центральной Азии не было большого выбора в связи с тем, что все выстроенные в советское время торговые пути и инфраструктура были замкнуты на маршрут юг — север, то есть альтернатив интеграции с Россией просто не существовало.
Похожей точки зрения придерживается и Максим Вилисов. По его мнению, интерес стран Центральной Азии к взаимной интеграции связан, в частности, с тем давлением, которому сегодня подвергается Россия со стороны Запада. Свою роль играет и Китай, развивающий масштабные инфраструктурные проекты в регионе.