Эксперты из Индонезии обучат персонал гостиницы Royal Palace Samarkand

В Джакарте заключен меморандум о взаимопонимании между Royal Palace Samarkand и Sahid Hotels and Resorts.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Менеджеры индонезийской компании Sahid Hotels and Resorts займутся подготовкой и переподготовкой персонала строящегося гостиничного комплекса Sahid Royal Palace Samarkand.

Как сообщает Посольство Узбекистана в Джакарте, будущая гостиница в Самарканде рассчитана на 75 мест.

Ранее Узбекистан также договорился с индонезийцами о строительстве отелей в Бухаре. Предполагается, что будет возведен гостиничный комплекс напротив мавзолея аль-Бухари вместимостью от 100 до 200 номеров.