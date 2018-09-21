В Узбекистан в 2018 году отправилось рекордное число японских туристов

Впервые в истории республику посетили свыше 10 тысяч жителей Страны восходящего солнца, это на 154% больше показателей прошлого года.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В 2018 году Узбекистан посетило рекордное число туристов из Японии – более 10 тысяч человека, сообщает UzReport.uz.

Это на 154% больше, чем в прошлом году.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан вошел в топ-40 популярных у российских туристов стран

В Узбекистане активно реализуются программы по развитию туризма. В середине июля правительство запустило систему оформления электронных виз – и больше всего их выдали туристам из Китая, около 9 тысяч, с сентября транзитные пассажиры имеют право находиться в стране без виз и регистрации до 5 суток.

Кроме того, в августе стало известно о совместных планах Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана по созданию единой Silk viza – "среднеазиатского шенгена", это позволит увеличить турпоток в регион. Авиакомпании будут предоставлять сведения в Погранслужбу республики о пассажирах, следующих транзитом.

Согласно исследования портала Tutu.ru, в последние месяцы Узбекистан стал вторым по популярности направлением у туристов из России. На первом месте в осенние месяцы оказалась Грузия.