Вкусный праздник: тонну плова приготовят в Самарканде ко Дню туризма

Серия культурных и развлекательных мероприятий пройдет 27-28 сентября в связи с празднованием Всемирного дня туризма.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Самарканде 28-29 сентября приготовят тонну плова ко Всемирному дню туризма, сообщает "Самаркандский вестник".

Серия культурных и развлекательных мероприятий пройдет в городе с 27 по 29 сентября.

Согласно программе, утвержденной заместителем хокима области, 27 сентября все желающие смогут посетить объекты культурного наследия бесплатно.

В ремесленном центре комплекса "Рухобоб" состоится концерт, на улице Ислама Каримова вокруг площади Регистан организуют презентации о туристическом потенциале Самарканда и выставки народных промыслов.

Также на площади представят 3D-шоу для местных жителей и туристов. Вечером 28 сентября на улице Ислама Каримова начнется мероприятие "Мега Плов".

Организатор – частное предприятие "Мутабар Зардус", в Самарканд доставили котел мощностью в две тонны из Ферганы.