Что нужно Узбекистану, чтобы стать Меккой для туристов

Узбекистан за неполные два года сумел открыться миру, упростив большинство бюрократических процедур и став еще более притягательным для иностранных туристов. Впрочем, многое в этой сфере еще предстоит сделать.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik, Антон Курилкин. Во Всемирный день туризма Sputnik Узбекистан решил разобраться, как обстоят дела у республики в этой отрасли, и что пока мешает ей соперничать в привлекательности, например, с европейской страной.

Гостеприимство на поток

О взаимном сотрудничестве и развитии туризма в Узбекистане говорится много и на самом высшем уровне – начиная от двусторонних встреч глав государств и заканчивая совещаниями правительства и профильных министерств.

За громкими словами стоят и реальные шаги – упрощение визового законодательства, свободный обмен иностранной валюты, понятная система регистрации. Постепенно в Узбекистан приходят и удобные транспортные сервисы – например, "Яндекс.Такси" и каршеринг, начинает формироваться сеть частных хостелов.

В развитии гостиничного бизнеса активно участвуют зарубежные компании – например, индонезийские (в Индонезию в 2016 году в страну приехало на отдых 11,5 миллионов туристов и 10% ВВП страны формируется как раз за счет этого).

Растет и турпоток в Узбекистан – за 2018 год в страну уже приехало 3,4 миллиона человек, а всего ожидается 4,8 миллиона гостей. Для сравнения, Германия в последние несколько лет ежегодно принимает более 35 миллионов иностранцев, а более близкая Турция вплотную приблизилась к этому показателю.

Сердце Европы и сердце Азии

Редакция Sputnik решила провести небольшой эксперимент – составить, с помощью популярных туристических сервисов, недельный отпуск для жителя центрального региона России.

© Sputnik / Что связывает Германию и Узбекистан

Дорога и проживание

Для сравнения мы выбрали Германию – ФРГ входит в десятку самых посещаемых туристами стран мира, но при этом в ней, как и в Узбекистане, из-за географических особенностей почти не развит пляжный отдых (как, например, в Турции или в самой посещаемой туристами Франции). Да и уровень цен в ФРГ, в Берлине в частности, не самый высокий в Европе и мире. Возможно, поэтому, довольно много узбекистанцев выбирают именно эту страну для своих туристических поездок в Старый свет. Есть что посмотреть, куда сходить, а заодно и закупиться в магазинах. А солнце, так его и на родине в избытке.

Один из важнейших критериев, который может повлиять на выбор направления, остается стоимость билетов, а также бронь отелей. Именно с этих параметров начинается подбор любого тура. Зачастую, он перевешивает все остальные прелести или напротив – неудобства того или иного направления, особенно, если бюджет ограничен.

Так, перелет из Москвы в Ташкент и обратно в конце октября эконом-классом обойдется, при покупке за месяц, в 22 тысячи рублей. Для сравнения, улететь в Берлин на эти же даты можно за 11 тысяч рублей (с большим багажом) или за 8 тысяч рублей с одним местом в ручной клади (до 10 килограммов). Даже с учетом того, что расстояние отличается в полтора раза, европейское направление выходит дешевле.

Эту особенность в Узбекистане знают и ведут работу по оптимизации авиаперевозок, увеличивают количество авиакомпаний, которые летают в Ташкент и другие города страны. Однако главный инструмент в туристической отрасли – чартерные рейсы – пока мало используется. Вот и получается, что среднестатистическому туристу дешевле и проще слетать в Европу, даже с учетом визы, чем в такой близкий по духу и сказочный по архитектуре Узбекистан.

С отелями ситуация тоже неоднозначная. За шесть дней проживания в узбекской столице придется отдать в среднем от трех тысяч рублей (хостел) до 32 тысяч (отель три звезды). Размещение в Берлине в эти же дни обойдется от 6 тысяч (хостел) до 48 тысяч рублей (отель три звезды). Несмотря на то, что жилье в Германии дороже, выбор больше в несколько раз: если по Ташкенту сайт Booking предлагает всего 103 места, то в немецкой столице — уже 647 вариантов на любой вкус и кошелек. Да и уровень отелей или даже хостелов, а также качество обслуживания, пока у европейцев лучше.

И об этой проблеме в стране известно. Узбекистан активно ищет инвесторов, в том числе из стран-лидеров туриндустрии, для строительства отелей и гостиниц самого разного класса, в том числе люкс. При чем наиболее востребовано это в культурных центрах республики — Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе и других городах, где туристская инфраструктура пока отстает от столичной, не говоря о мировой.

Да и повышение профессионализма персонала немаловажный фактор. Если к природному гостеприимству, трудолюбию и открытости узбекистанцев добавить навыки их турецких коллег, то гостиничный бизнес в Узбекистане поднимется на совершенно иной уровень.

Итак, вернемся к расходам. При поездке в Германию россиянину, у которого нет открытой шенгенской визы, придется дополнительно выложить еще 60 евро (примерно 4,5 тысячи рублей).

Как провести летний отпуск в Узбекистане =>>

Естественно, точно высчитать ежедневные траты туриста невозможно, но оба этих города во многом сопоставимы по некоторым параметрам – где-то дешевле еда и развлечения, где-то — транспорт и услуги.

Таким образом, недельный отпуск в Германии для российского туриста будет стоить от 14 тысяч рублей (перелет без багажа и проживание в хостеле при наличии визы) до 63,5 тысяч рублей (перелет с багажом, проживание в самом дорогом трехзвездочном отеле при необходимости оформлять визу). В Ташкенте за неделю отпуска придется заплатить от 25 тысяч рублей до 54 тысяч.

Стоит отметить и тот факт, что для большинства граждан соседних стран разница в стоимости меняется радикально – поездки внутри Европейского союза и дешевле, и комфортнее нежели между странами Центральной Азии (хотя само появление многих межгосударственных маршрутов за последнее время положительно сказалось на туризме в регионе).

Бюрократии время, потехе час

Помимо высоких транспортных расходов есть еще несколько факторов, которые пока играют не в пользу узбекской столицы по сравнению с тем же Берлином.

Немаловажным, особенно для молодежи, моментом при выборе города для поездки остается развлекательная составляющая. В этом смысле ночная жизнь в европейском мегаполисе гораздо более насыщенная – это и многочисленные концерты популярных исполнителей, и знаменитые на весь мир ночные клубы и бары. В Ташкент пока звезды первой величины заезжают редко, а клубы, после недавнего инцидента в Aurum, закрываются очень рано. Свой отпечаток накладывает менталитет и национальная культура, что вполне логично и понятно, но факт остается фактом.

Еще одна малоприятная особенность при поездках по Узбекистану – необходимость регистрации. В последнее время эта процедура стала проще, если вы поселились в гостинице ненадолго, то проблем вообще никаких нет, но если вы прибыли по приглашению или решили остановиться где-то на квартире, то придется потратить некоторое время на оформление.

Красноречиво говорит об Узбекистане и характеристика крупнейшего сайта по поиску жилья для туристов Booking – если лучшими качествами Берлина является культура, достопримечательности и история, то в Ташкенте это гостеприимные люди и еда.

За последние пять лет Узбекистан стал гораздо более открытой страной как в целом, так и в деталях – выражается это и в облегчении визового режима, и в планах по привлечению в ряд аэропортов лоукостеров, и даже банальным разрешением фотографировать метро и ряд зданий на улицах.

Однако в то же время ряд препон, которые отпугивают иностранцев – обязательная регистрация (что отменяет возможность покататься свободно по стране), все еще сохраняющаяся высокая стоимость билетов и еще не отработанная система их продажи. Все это пока не позволяет Ташкенту стать этаким азиатским Берлином, или Парижем.

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Но заново открывающийся миру Узбекистан поступательно идет по пути передовых туристических центров. По данным Узбектуризма, за 2018 год поток приезжающих в страну иностранцев уже вырос вдвое, в том числе растет число гостей из России. А значит все больше людей во всем мире хотят услышать "Хуш келибсиз!" (Добро пожаловать!) и отведать узбекского плова.

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