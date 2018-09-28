Местный колорит: в Узбекистане заработали семейные гостевые дома

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Узбекистане начали работу 23 семейных гостевых дома.
Гостей ждут в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях. Благодаря этому появилось 50 рабочих мест.
Для привлечения туристов правительство Узбекистана предоставляет льготы жителям, которые открывают гостевые дома. Они могут получить кредит по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ республики сроком на 5 лет, при этом половины суммы процентов будет выплачиваться за счет средств Фонда поддержки туристской сферы.
Как открыть семейный гостевой дом можно почитать в Инструкции, подготовленной Госкомитетом Узбекистана по развитию туризма. Сейчас в комитет поступило более ста обращений от желающих открыть такой бизнес.