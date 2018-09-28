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Интерьер семейного гостевого дома

Местный колорит: в Узбекистане заработали семейные гостевые дома

© Государственный Комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Туризм
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Семейные гостевые дома уже появились в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Узбекистане начали работу 23 семейных гостевых дома.

Гостей ждут в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях. Благодаря этому появилось 50 рабочих мест. 

Хозяин семейного гостевого дома
© Государственный Комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Хозяин семейного гостевого дома

Для привлечения туристов правительство Узбекистана предоставляет льготы жителям, которые открывают гостевые дома. Они могут получить кредит по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ республики сроком на 5 лет, при этом половины суммы процентов будет выплачиваться за счет средств Фонда поддержки туристской сферы.

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Согласно постановлению владельцы семейных гостевых домов могут нанимать до трех работников. 

Как открыть семейный гостевой дом можно почитать в Инструкции, подготовленной Госкомитетом Узбекистана по развитию туризма. Сейчас в комитет поступило более ста обращений от желающих открыть такой бизнес.




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