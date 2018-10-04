23:54 04 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Приготовление плова

Гостей фестиваля "Вкус Шелкового пути" угостили узбекским пловом и фруктами

YANA DLUGY / AFP
Туризм
Получить короткую ссылку
9810

Мероприятие прошло в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки, организаторы представили 10 тематических площадок.

 

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В рамках Ташкентской международной туристической ярмарки прошел фестиваль национальных блюд "Вкус Шелкового пути", сообщает UzReport.uz.

Организаторы представили 10 тематических площадок, на которых гости смогли узнать о гастрономических особенностях регионов республики.

Среди прочего, они попробовали плов, традиционный хлеб, а также овощи, фрукты и ягоды – виноград, гранаты, яблоки, дыни.

Кроме того, в отдельном павильоне посетителям предложили попробовать мед.

Ташкентская международная туристическая ярмарка в 24-й раз открылась 3 октября в "Узэкспоцентре", она проводится с 1995 года при поддержке при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН. Одна из целей масштабного мероприятия – развитие и популяризация гастрономического туризма в Узбекистане. Главные организаторы - Государственный комитет по развитию туризма в Республике Узбекистан и Национальный PR-центр.

Теги:
Ташкент, Шелковый путь, плов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Смартфон в руках мужчины
    Заплати и неси!

    Казахстанские госслужащие смогут проносить смартфон на работу за деньги, но пользоваться всеми возможностями гаджетов не смогут.

  • Депутат ЖК Махабат Мавлянова от фракции Республика – Ата-Журт. Архивное фото
    Скрытый потенциал

    В парламенте Кыргызстана предложили отменить визовый режим с КНР – по мнению автора инициативы, это увеличит поток китайских туристов.

  • Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
    Ученья свет

    Россотрудничество займется подбором учителей, поставками учебников и оснащением классов в строящихся русских школах в Таджикистане.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), фото из архива
    Стратегические партнеры

    Девятый Азербайджано-российский межрегиональный форум обещает новые возможности для развития сотрудничества, считают в Баку.

  • На обложке книги неспроста изображен памятный знак, выпущенный Третьим Рейхом по случаю присоединения Судетской области Чехословакии
    Падение в бездну

    Уроки Мюнхенского сговора актуальны как никогда: в пресс-центре Sputnik историки и журналисты обсудили трагические события 1938 года, приведшие к войне.

  • XV Юбилейная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ 2017
    "Абхазия моя"

    Композитор Максим Фадеев рассказал, как родилась композиция, исполненная в день 25-летия Победы в Отечественной войны народа Абхазии.

  • Рождественская ель Кишинев 2017
    Важный вопрос

    На официальной странице мэрии Кишинева в Facebook опубликован опрос, какая новогодняя ель нужна городу, натуральная или искусственная.

  • Директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев
    Сами не справитесь

    Желание эстонских структур построить новое хранилище для ядерных отходов вряд ли осуществимо своими силами, считает эксперт.

  • Показательные учения МЧС РЮО
    Без права на ошибку

    На показательных учениях МЧС Южной Осетии отработали три сценария чрезвычайных ситуаций - президент Бибилов оценил работу спасателей.

  • Смартфон в руках мужчины
    Заплати и неси!

    Казахстанские госслужащие смогут проносить смартфон на работу за деньги, но пользоваться всеми возможностями гаджетов не смогут.

  • Депутат ЖК Махабат Мавлянова от фракции Республика – Ата-Журт. Архивное фото
    Скрытый потенциал

    В парламенте Кыргызстана предложили отменить визовый режим с КНР – по мнению автора инициативы, это увеличит поток китайских туристов.

  • Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
    Ученья свет

    Россотрудничество займется подбором учителей, поставками учебников и оснащением классов в строящихся русских школах в Таджикистане.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Международная туристическая ярмарка в Ташкенте
Восток — дело яркое: чем порадовала Международная туристическая ярмарка
Многострадальный Сулавеси: на острове проснулся вулкан
Многострадальный Сулавеси: на острове в Индонезии снова извергается вулкан
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054