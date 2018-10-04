Гостей фестиваля "Вкус Шелкового пути" угостили узбекским пловом и фруктами

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В рамках Ташкентской международной туристической ярмарки прошел фестиваль национальных блюд "Вкус Шелкового пути", сообщает UzReport.uz.

Организаторы представили 10 тематических площадок, на которых гости смогли узнать о гастрономических особенностях регионов республики.

Среди прочего, они попробовали плов, традиционный хлеб, а также овощи, фрукты и ягоды – виноград, гранаты, яблоки, дыни.

Кроме того, в отдельном павильоне посетителям предложили попробовать мед.

Ташкентская международная туристическая ярмарка в 24-й раз открылась 3 октября в "Узэкспоцентре", она проводится с 1995 года при поддержке при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН. Одна из целей масштабного мероприятия – развитие и популяризация гастрономического туризма в Узбекистане. Главные организаторы - Государственный комитет по развитию туризма в Республике Узбекистан и Национальный PR-центр.