Тур в Заамин: как за один день побывать в трех сезонах года

Эксперты утверждают, что Заамин в скором времени станет одним из самых популярных маршрутов не только для узбекистанцев, но и жителей соседних государств.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik, Шахноза Турабекова. Заамин часто называют "узбекской Швейцарией". Местная природа действительно поражает своей уникальностью по красоте и лечебным свойствам. В ближайшем будущем здесь будут реализованы проекты по созданию туристической инфраструктуры.

Sputnik Заамин

Визитной карточкой Заамина вот уже на протяжении нескольких десятков лет является одноименная здравница, в которой предлагают лечение заболеваний органов дыхания и нервной системы.

В том, что лекарь здесь сама природа, убедилась и корреспондент Sputnik Узбекистан, побывав в пресс-туре по этим необычным местам. Концентрированный арчевый запах послужил в моем случае в качестве хорошего лекарства при ОРВИ.

Однако, главным открытием этого тура стала возможность оказаться за несколько часов часов сразу в нескольких временах года. Ведь еще до поездки организаторы попросили нас всех запастись теплыми вещами, так как в Заамине выпал первый снег, тогда как в Ташкенте в этот день было +22.

Местные достопримечательности

Началось наше путешествие по городку Заамин с посещения соборной мечети. Здесь нас ждала настоящая весна. Было настолько тепло, что мы все легко попрощались с нашими куртками.

Sputnik Соборная мечеть в Заамине

Мечеть "Маърифатли" входит в десятку крупнейших в Узбекистане, в ней могут одновременно молиться до шести тысяч человек, есть здесь и отдельный зал для молебна женщин.

Соборная мечеть включает себя святыню "Хожа Каххор Вали", на этом месте когда-то располагались постройки, возведенные в XV веке.

Комплекс был полностью реконструирован в прошлом году. Для строительства минаретов были приглашены архитекторы из Ферганской долины, а орнаментом занимались мастера из Хорезма.

Одной из достопримечательностей мечети является тутовник, возраст которого достигает 1000 лет. В былые времена его разбила молния, и с тех пор огромный ствол дерева разделен на части. Тутовник продолжает жить, но, увы, не плодоносит.

Sputnik Тутовник, возраст которого достигает 1000 лет

Следующим пунктом маршрута стал Зааминский этнографический музей. В нем хранится свыше четырех тысяч экспонатов. Да и само здание музея представляет собой архитектурное достояние района. Оно было построено в 1905 году.

Sputnik Зааминский этнографический музей

В музее собраны как древние, так и современные экспонаты. Всего здесь шесть отделов. Одну из самых больших коллекций представляет отдел изделий из керамики. В основном, это бытовая утварь, датируемая X-XII веками. Среди прочего здесь представлены глиняные трубы, которые прокладывали для питьевой воды, а также древние оссуарии (прим. ред.: костницы). Не менее интересны отделы нумизматики и современной живописи Заамина.

Знакомство с природой

Во второй половине дня мы отправились в Зааминский национальный парк, где смогли вдоволь надышаться чистейшим горным воздухом и налюбоваться уникальными природными пейзажами. Здесь нашему взору открылась настоящая желто-красная осень.

Национальный парк находится в 25 км от районного центра Заамин и в 55 км от города Джизак. Создан он был в 1976 году, общая площадь заповедной территории составляет 31500 га. Наивысшая точка — гора Шаукартау, высота которой составляет около 4000 м.

Особого внимания заслуживает редкостная флора Заамина, за что он и получил название "узбекской Швейцарии". Территорию парка покрывают хвойные и можжевеловые (арчовые) леса, единственные на всю Центральную Азию. Здесь же произрастает более 800 видов растений, десятки из них эндемики.

Одной из точек привала для туристов по этому маршруту служит древняя орешина, называемая в народе "Бобоенгок" — "дедушка-орех". Предположительный возраст дерева составляет 700 лет. Его высота достигает порядка 20 метров, ширина кроны — 28 метров, а диаметр ствола — 2,7 метра. С весны до конца лета рядом с деревом туристам разрешают устраивать пикники. Сюда выносят столы со скамьями, ставят очаг.

Бобоенгок — "дедушка-орех"

Как говорят экскурсоводы, особенно красивым Зааминский парк выглядит весной и осенью. А местные жители стремятся сюда попасть в основном с апреля по май.

Зааминские горы также являются кандидатом в Список природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На заметку туристу

Далее в нашем маршруте были родник Шербулак, ущелье Чартанги, международная радиоастрономическая обсерватория "Суффа". И на этом маршруте нас уже сопровождала зима.

Sputnik Территория здравницы "Заамин"

Достигнув легендарной здравницы "Заамин", мы все стали мерзнуть. Здесь уже выпал первый снег. Рядом с санаторием находится родник Шербулак, обогащенный кальцием.

Тут же, как говорится, не отходя от кассы, местные предлагают прокатиться на лошадях, прикупить целебных трав и курта из козьего молока.

Наши телефоны показывали, что мы находимся на высоте 2300 метров. И нас ожидал подъем еще выше — к каньону с 500-метровой глубиной. Кстати, путешествие к нему пока небезопасно. Вид сверху вниз не для слабонервных. Но совсем скоро здесь будет построен стеклянный мост, вот где туристов ждет настоящий аттракцион чувств и эмоций!

Sputnik Каньон, где будет построен стеклянный мост

© Sputnik / Марк Агнор Сроки строительства обсерватории в Узбекистане объявят до конца года

По дороге к каньону мы увидели международную радиоастрономическую обсерваторию "Суффа". В этом году, Российская академия наук анонсировала возведение в обсерватории "крупнейшего в мире" телескопа для научных исследований в сфере космической связи. Так, что строительство радиоастрономической обсерватории, которое было приостановлено в 1991 году, совсем скоро возобновится в сотрудничестве с Россией.

Заамин развивается

Не так давно в Узбекистане был представлен проект туристического кластера в Бахмальском и Зааминском районах Джизакской области. Здесь появится соответствующая инфраструктура для экологического, сельского и агротуризма, а также будет создана этно-туристическая зона. В перспективе, это будет первый в Центральной Азии национальный парк по образу и подобию Йеллоустонского национального парка или парка Гранд-Каньон.

И данный пресс-тур был организован специально для ознакомления с туристическим потенциалом Заамина.

"Наша главная цель — открыть Джизак по-новому для инвесторов и туристов, продемонстрировать имеющийся экономический потенциал региона, ознакомить с культурным и историческим наследием этого края", — сказал заместитель директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

Можно уже сейчас с уверенностью сказать, что реализация проектов по созданию туристической инфраструктуры превратит Заамин в один из популярных маршрутов не только для жителей Узбекистана, но и для иностранных гостей.