14:06 18 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Страны мира. Таиланд

Таиланд на два месяца отменил визовый сбор по прибытии для узбекистанцев

© Sputnik / Виталий Аньков
Туризм
Получить короткую ссылку
21210

Власти Таиланда рассчитывают на увеличение потока туристов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Власти Таиланда планируют отменить визовой сбор по прибытии для граждан Узбекистана в ноябре-декабре 2018 года, передает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан вошел в топ-40 популярных у российских туристов стран

По мнению властей Таиланда, такая мера будет способствовать дополнительному привлечению в страну иностранных туристов.

Временное нововведение будет действовать для граждан 21 страны. В этот список, помимо Узбекистана, входят, например, Украина, Беларусь и Казахстан.

По данным властей Таиланда, в 2018 году страну посетят около 40 млн иностранных туристов. Новая мера может значительно изменить эту цифру: вместо 10,5 млн китайских туристов за весь 2018 год, этот показатель заездов может достичь 12 млн, сообщает газета.

Теги:
виза, турист, Туризм, Узбекистан, Таиланд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Теракт в политехническом колледже в Керчи
Страшная трагедия: взрыв и стрельба в колледже в Керчи
Экологично и технологично: заложен крупнейший в ЦА цементный завод
Экологично и технологично: каким будет крупнейший в ЦА цементный завод
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054