Таиланд на два месяца отменил визовый сбор по прибытии для узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Власти Таиланда планируют отменить визовой сбор по прибытии для граждан Узбекистана в ноябре-декабре 2018 года, передает интернет-версия газеты Bangkok Post.

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По мнению властей Таиланда, такая мера будет способствовать дополнительному привлечению в страну иностранных туристов.

Временное нововведение будет действовать для граждан 21 страны. В этот список, помимо Узбекистана, входят, например, Украина, Беларусь и Казахстан.

По данным властей Таиланда, в 2018 году страну посетят около 40 млн иностранных туристов. Новая мера может значительно изменить эту цифру: вместо 10,5 млн китайских туристов за весь 2018 год, этот показатель заездов может достичь 12 млн, сообщает газета.