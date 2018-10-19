Французский специалист проведет тренинг в Зимней школе гидов в Самарканде

Тренинг пройдет с 12 по 15 ноября 2018 года. Его ведущим станет международный специалист из Франции г-н Паскаль Брюне - методист Центра прикладной лингвистики (Centre de Linguistique Appliquée), историк искусства и экскурсовод по культурному наследию, передает пресс-служба Госкомтуризма.
CLA является одним из ведущих лингвистических центров, обучающих французскому языку как иностранному.
Аналогичный тренинг в рамках Зимней школы гидов прошел в Самарканде, в гостинице "Регистан" с 11 по 14 декабря 2017 года. В тренинге приняли участие 15 франкоговорящих гидов.