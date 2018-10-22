Госкомтуризма Узбекистана выберет лучший молодежный бизнес-проект

Победители получат более 46 миллионов сумов для реализации проектов.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма объявляет конкурс эффективных бизнес-проектов в сфере туризма среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

В конкурсе может участвовать молодежь, желающая создать бизнес в сфере туризма. Кроме того, претенденты на победу должны иметь высшее образование, полученное не позднее трех лет от даты конкурса.

На первом этапе конкурса комиссия изучит бизнес-планы участников.

На втором этапе молодые люди выступят с презентациями своих проектов.

Победители получат денежное вознаграждение для реализации проектов в сумме не более 250-кратного размера от МРЗП (прим. ред.: более 46 миллионов сумов).

Кроме того, победители пройдут специальный учебный курс по управлению и ведению бизнеса в сфере туризма, организованный Узбекско-японским центром и Госкомтуризма.