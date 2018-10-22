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Госкомтуризма рекомендовал узбекистанцам не ездить по ночам в Турции

© Sputnik / Сергей Строителев
Туризм
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Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что семь человек погибли и 24 получили ранения в крупном ДТП с рейсовым автобусом, который перевернулся и съехал с трассы на юге Турции.

ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Госкомитет по туризму Узбекистана рекомендовал согражданам, отдыхающим в Турции, воздержаться от поездок на автомобильном транспорте в ночное время из-за роста ДТП на дорогах.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Рейсовый автобус в Ташкенте протаранил столб

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что 14 октября семь человек погибли и 24 получили ранения в крупном ДТП с рейсовым автобусом, который перевернулся и съехал с трассы в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Ранее 27 человек, в том числе 25 туристов из Румынии, пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья. Обе аварии произошли ночью.

"Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма рекомендует гражданам Республики Узбекистан, путешествующим в города, расположенные на берегах моря из города Стамбул на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях, выезжать на маршрут днем", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Госкомитет также просит сограждан обращать внимание на состояние и здоровье водителя транспортного средства, а также наличие у него сменщика на дальние расстояния.

Число туристов из Узбекистана в Турцию регулярно увеличивается. Авиакомпании "Узбекские авиалинии" и Turkish Airlines сейчас выполняют 18 регулярных  и чартерных рейсов в неделю из Ташкента и Самарканда в Стамбул и курортные города Турции, добавили в Госкомтуризма.

Теги:
Туризм, Турция, Узбекистан



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