Узбекистан возглавил рейтинг стран, куда россияне едут на Новый год

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Рейтинг самых популярных направлений на новый год среди россиян впервые возглавил Узбекистан.

Спрос на новогодние билеты в Европу за год упал почти на 20%. Сообщает Госкомтуризма республики со ссылкой на сайт "Туту.ру".

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Самой популярной страной для встречи Нового года стал Узбекистан, который в прошлом году занимал только седьмую строчку рейтинга, куда было продано в два раза больше билетов, чем в прошлом году. На втором месте Германия, на третьем Чехия. В прошлые праздничные каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия.

По мнению экспертов, часть статистики традиционно сделали трудовые мигранты, которые на новогодние каникулы улетают домой, а затем возвращаются в Россию. Другая часть — туристы, которые едут в тёплую страну отдохнуть, посмотреть достопримечательности, попробовать аутентичную среднеазиатскую кухню и покататься на лыжах в урочище Чимган.