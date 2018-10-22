Узбекистан возглавил рейтинг стран, куда россияне едут на Новый год

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Рейтинг самых популярных направлений на новый год среди россиян впервые возглавил Узбекистан.
Спрос на новогодние билеты в Европу за год упал почти на 20%. Сообщает Госкомтуризма республики со ссылкой на сайт "Туту.ру".
По мнению экспертов, часть статистики традиционно сделали трудовые мигранты, которые на новогодние каникулы улетают домой, а затем возвращаются в Россию. Другая часть — туристы, которые едут в тёплую страну отдохнуть, посмотреть достопримечательности, попробовать аутентичную среднеазиатскую кухню и покататься на лыжах в урочище Чимган.