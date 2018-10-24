Плов вместо оливье: почему Новый год нужно праздновать в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik, Мария Науменко. Россияне выбрали Узбекистан лидером новогодних направлений. По количеству проданных билетов на праздничные даты страна вкуснейшего плова обошла даже популярные европейские города, например, Берлин и Прагу.
Значительная доля среди купивших билеты – трудовые мигранты, которые хотят отметить Новый год с семьей. Остальных путешественников привлекает в Узбекистане возможность бюджетно отдохнуть, несмотря на недолгий (четыре часа), но дорогой перелет - от 20 тысяч рублей туда-обратно. Зато, например, проживание на двоих в отеле в Ташкенте обойдется всего примерно в 30-50 долларов в сутки, включая завтрак.
"Отсутствие большого скопления туристов позволяет максимально погрузиться в местный колорит, прочувствовать страну и насладиться ей", – отмечает еще один из плюсов путешествия по республике тревел-блогер Наталья Черкес.
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Признаюсь, такой красоты я еще не видела!!!!! #travelcherkes #travel #узбекистан #enjoy #enjoyyourlife #путешествие #выходные #registan
Кроме того, в Узбекистане не стоит бояться языкового барьера: большинство жителей прекрасно разговаривают на русском языке и с удовольствием помогут туристу в любой ситуации.
Недавний визит Владимира Путина в Узбекистан наверняка также вызвал дополнительный интерес к стране. И пока туристы готовятся к зимней поездке и пакуют чемоданы, редакция Sputnik Узбекистан решила поделиться с читателями, как лучше всего организовать отдых в гостеприимном Узбекистане.
Сценарий №1: вкусный
Новогодний стол по-ташкентски: что, где и почем =>
Однако помните советы диетологов: стоит придерживаться умеренности и не пытаться съесть все вкусности за раз. Нередко после новогоднего веселья многие сталкиваются с изжогой, обострением гастрита и похмельным синдромом.
Кроме того, в узбекских общественных заведениях действует строгий запрет на продажу алкоголя после 22:00. Так что выпить бокал шампанского под бой курантов, скорее всего, не удастся.
Сценарий №2: горный
В Узбекистан едут за вкусной едой, древними достопримечательностями и живописной природой. Последним можно вдоволь насладиться в Чимганских горах и заодно покататься на лыжах или сноуборде. Также зимними видами спорта можно заняться в Бельдерсае и Янгиабаде. Трассы на Чимгане самые простые, они больше подходят для новичков и для оттачивания техники у спортсменов. На спусках Бельдерсая бывает непросто даже опытным лыжникам. На горнолыжных трассах работают профессиональные инструкторы с многолетним стажем.
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А почему бы не встретить Новый год у главной елки Ташкента на площади Мустакиллик? Праздничное настроение не испортит привычный нам зимний мороз, обычно столбик термометра в праздничную ночь колеблется на отметке в 12 градусов тепла. Но имейте в виду, в прошлый Новый год власти узбекской столицы перенесли зеленую красавицу на новое место возле парка "Анхор-Локомотив", что вызвало транспортный коллапс на дорогах. Так что будьте готовы пробираться к елке через пробки и длинные очереди.
В целом накануне праздника возле елки очень веселая атмосфера: поют звезды узбекской эстрады, танцуют известные ансамбли, а детям на улице раздают конфеты сказочные персонажи.
По мнению экспертов, сейчас для Узбекистана главное – оправдать доверие туристов, чтобы за страной закрепилось лидерство среди новогодних направлений отдыха. Но в этом можно не сомневаться, чего-чего, а гостей Узбекистан принимать умеет.