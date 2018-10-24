С Востока и Запада: за счет каких стран вырос турпоток в Узбекистан

С января по август республику посетили 9,9 тысячи граждан Соединенных Штатов, это на 48% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В 2018 году вырос турпоток в Узбекистан из Китая, США, Канады, Италии, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

С января по август страну посетили 9,9 тысячи граждан Соединенных Штатов Америки, эта цифра на 48% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. С 15 июля по 30 августа американцы заняли 2-е место после Китая по числу выданных электронных виз – всего их получили 962 человека.

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Кроме того, количество итальянских туристов выросло на 47% и составило 9,3 тысячи человек.

"Важно отметить, что за январь-август количество посетивших Узбекистан граждан из стран консульского округа дипмиссии: Турция, Албания, Ирак, ЮАР, Болгария, Румыния, Кипр - выросло на 92%, составив 47,2 тысячи человек (24,6 тысячи за аналогичный период 2017 года)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году в Узбекистан отправилось рекордное количество японских туристов – всего 10 тысяч человек, что на 154% больше прошлогодних показателей.

С 2016 года в Узбекистане продолжается активное развитие туризма. Власти значительно упростили визовое законодательство, ввели свободный обмен иностранной валюты и более понятную для иностранцев систему регистрации.