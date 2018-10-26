Дипломаты Узбекистана и Казахстана обсудили Silk Road Viza в Астане

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Астане 25 октября прошли казахстанско-узбекские консультации, сообщает пресс-служба МИД Республики Казахстан.

Одним из ключевых вопросов стало введение визы Silk Road, которая будет способствовать развитию туризма в обеих странах. Делегацию Узбекистана возглавил заместитель директора Консульско-правового департамента Фариддин Насриев, казахстанскую – директор Департамента консульской службы Тауболды Умбетбаев.

© Министерство иностранных дел Республики Казахстан Казахстанско-узбекские консульские консультации проходят в Астане

"В ходе консультаций, прошедших в конструктивной и доброжелательной атмосфере, стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере, по итогам был подписан соответствующий протокол", - уточняется в сообщении.

Инициатива по созданию единой для Центральной Азии "шелковой визы" была выдвинута летом 2018 года, ее поддерживают Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Цель – увеличение потока и развитие туристической отрасли в регионе.