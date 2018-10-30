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Эйфелевая башня в Париже

Французские каникулы: UzAirways станет чаще летать в Париж

© Sputnik / Владимир Вяткин
Туризм
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Теперь из Ташкента в столицу Франции можно будет улететь два раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" с 30 октября 2018 года до двух раз в неделю увеличивает рейсы по маршруту Ташкент – Париж – Ташкент. Об этом пишет пресс-служба НАК.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для граждан Франции Шавкат Мирзиёев ввел безвизовый режим

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам по следующему графику:

HY-251: вылет из Ташкента в 14:30 – прилет в Париж в 17:40
HY-252: вылет из Парижа в 19:10 – прилет в Ташкент в 06:00

Расписание в обновленном виде сохранится в течение зимнего периода. Цена авиабилета туда-обратно будет варьироваться от 508,50 евро.

Напомним, в октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Францию. Одним из итогов заграничной поездки стало введение для французов безвизового режима сроком на 30 дней со дня въезда.

Теги:
Париж, Узбекистон хаво йуллари, Франция, Узбекистан



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