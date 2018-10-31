Иностранные инвесторы представят в Узбекистане проекты новых туристических зон

В рамках форума пройдут презентации проектов по созданию свободно-туристских зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Впервые в Ташкенте с 19 по 21 ноября пройдет Международный Инвестиционный форум в сфере туризма.

Форум соберет в стенах "Узэкспоцентра" инвесторов из стран Европы и Азии, представителей международно-финансовых институтов и организаций туристской сферы, экспертов и специалистов туристической отрасли, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, передает пресс-служба Госкомтуризма.

В программе мероприятия - презентации проектов по созданию свободно-туристских зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в Сурхандарьинской области, а также посещение регионов страны для ознакомления участников форума с представленными проектами, имеющими потенциал для привлечения инвестиций.

Среди организаторов - Госкомитет Узбекистана по развитию туризма, Госкомитет Узбекистана по инвестициям, МИД и посольства республики за рубежом, Министерство внешней торговли и Торгово-промышленная палата Узбекистана.