19:36 31 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде

Иностранные инвесторы представят в Узбекистане проекты новых туристических зон

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
63 0 0

В рамках форума пройдут презентации проектов по созданию свободно-туристских зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Впервые в Ташкенте с 19 по 21 ноября пройдет Международный Инвестиционный форум в сфере туризма.

Форум соберет в стенах "Узэкспоцентра" инвесторов из стран Европы и Азии, представителей международно-финансовых институтов и организаций туристской сферы, экспертов и специалистов туристической отрасли, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, передает пресс-служба Госкомтуризма.

Снег в Самарканде
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Registan, Samarkand
Узбекистан популярнее Европы в новогодние праздники – в чем секрет?
В программе мероприятия - презентации проектов по созданию свободно-туристских зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в Сурхандарьинской области, а также посещение регионов страны для ознакомления участников форума с представленными проектами, имеющими потенциал для привлечения инвестиций.

Среди организаторов - Госкомитет Узбекистана по развитию туризма, Госкомитет Узбекистана по инвестициям, МИД и посольства республики за рубежом, Министерство внешней торговли и Торгово-промышленная палата Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тюремная наколка на руках
    Вор должен сидеть!

    Почему ситуация с реальной борьбой против криминала в Армении может кардинально измениться – в материале Sputnik.

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

  • Официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию
    Визит президента

    Глава Молдовы Игорь Додон, прибывший в Москву с официальным визитом, возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

  • Паром Regal Star
    Полный вперед!

    Компания-судовладелец потерявшего управление у берегов Швеции эстонского парома сообщила об удачном завершении ремонтных работ.

  • Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
    По заслугам

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем международной премии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
Восток - дело тонкое, или Почему узбечки рисуют брови на переносице
Женщина родила, не отходя от кассы магазина
Сходила за хлебом: в России женщина родила около кассы супермаркета
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054