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Туристы в Самарканде

Вне зоны доступа: туристам не хватило интернета в Узбекистане

CC BY 2.0 / Robert Wilson / Shah-e Zinda, Samarkand, Uzbekistan
Туризм
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Специалисты сферы туризма проанализировали данные популярной системы интернет-бронирования отелей.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Гости из других стран назвали одним из самых значимых минусов отелей Узбекистана плохой интернет или его отсутствие. Таковы результаты исследования команды сервиса "Я отельер", которыми поделился Комитет по развитию туризма.

Команда проанализировала отзывы на основе данных Booking.com. Были выбраны четыре самых популярных у туристов направления: Ташкент, Бухара, Хива, Самарканд, а также критерии, имеющие значение для постояльцев отелей. Среди них — "соотношение цены и качества", "персонал", "интернет", "расположение", "чистота", "комфорт", "удобство". В целом каждый город получил высокие баллы, но по критерию "интернет" у всех низкие показатели.

Туристы в Самарканде
© Flickr / Prashant Ram
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В целях расширения зоны бесплатного Wi-Fi, организации свободного времени туристов в общественных и туристических местах хозяйствующим субъектам, создавшим там зоны бесплатного доступа к беспроводному интернету, предоставлены льготы, напомнили в комитете. Президент Узбекистана подписал соответствующий указ 3 февраля 2018 года.

Летом на улице Сайилгох в Ташкенте, которую еще называют Бродвеем, была установлена первая зона бесплатного городского Wi-Fi. Проект инициировала компания Innovo.Tech при поддержке департамента развития туризма городского хокимията и общественного совета при администрации столицы.

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Теги:
отель, туристы, Узбекистан



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