Жириновский: Узбекистан и РФ должны развивать сотрудничество в туризме

Делегация Госдумы РФ во главе с Жириновским 2 ноября прибыла в Бухару.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в ходе визита в пятницу в узбекскую Бухару отметил большой потенциал сотрудничества Узбекистана и России в сфере туризма и образования.

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"Узбекистан и Россия обладают большими возможностями для развития сотрудничества в сфере туризма, образования", - приводит слова Жириновского национальное информационное агентство УзА.

По мнению лидера ЛДПР, для развития этого потенциала необходимо расширить взаимные диалоги, создать условия для развития предпринимательской деятельности. Жириновский отметил целесообразность использования возможностей различных министерств и ведомств, в частности межпарламентских групп сотрудничества.

Как передает агентство, во второй половине дня российская делегация осмотрела достопримечательности Бухары. Также гости побывали с синагоге бухарских евреев, ознакомились с созданным для представителей всех религий и наций условиями.