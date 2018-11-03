11:19 03 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск

Жириновский: Узбекистан и РФ должны развивать сотрудничество в туризме

© Sputnik / Александр Астафьев
Туризм
Получить короткую ссылку
45 0 0

Делегация Госдумы РФ во главе с Жириновским 2 ноября прибыла в Бухару.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в ходе визита в пятницу в узбекскую Бухару отметил большой потенциал сотрудничества Узбекистана и России в сфере туризма и образования.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Sputnik / Евгения Новоженина
Владимир Жириновский пустился в пляс в Бухаре - видео

"Узбекистан и Россия обладают большими возможностями для развития сотрудничества в сфере туризма, образования", - приводит слова Жириновского национальное информационное агентство УзА.

По мнению лидера ЛДПР, для развития этого потенциала необходимо расширить взаимные диалоги, создать условия для развития предпринимательской деятельности. Жириновский отметил целесообразность использования возможностей различных министерств и ведомств, в частности межпарламентских групп сотрудничества.

Как передает агентство, во второй половине дня российская делегация осмотрела достопримечательности Бухары. Также гости побывали с синагоге бухарских евреев, ознакомились с созданным для представителей всех религий и наций условиями.

Теги:
Бухара, Туризм, Владимир Жириновский, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Несвоевременная отставка

    Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур
Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур
Эксклюзивное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Плов от Марии Захаровой: дипломат поделилась уникальным рецептом
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054