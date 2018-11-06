13:18 06 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Туристы в Самарканде

Знаки мирового стандарта помогут туристам ориентироваться в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
9 0 0

Универсальность и узнаваемость новых знаков позволяют устанавливать их по всей территории страны, независимо от ландшафтных и климатических особенностей.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Стандарт для информационных знаков системы навигации в сфере туризма разработан в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму.

Главная задача - популяризация туристических объектов республики. Поэтому знаки, в первую очередь, должны помочь путешественникам сориентироваться на незнакомой местности.

"Дорожные указатели с коричневым фоном предназначены для установки на дорогах, по которым проходят маршруты иностранных туристов. Надписи на знаках, обозначающих объект инфраструктуры (город, улица, музей, стадион и т.д.) и географические объекты наносятся на государственном и английском языках", - говорится в сообщении.

При разработке стандарта узбекские специалисты изучили опыт других стран СНГ и государств Евросоюза.

"Особое внимание было уделено тому, чтобы разрабатываемая система туристской навигации соответствовала действующему на территории Узбекистана стандарту размещения знаков и информации в городской и сельской среде, автомобильных магистралях",- добавили в Госкомтуризма.

Туристические знаки нового стандарта
Информационная служба Госкомтуризма
Туристические знаки нового стандарта

В пиктограммах на знаках используются объединяющие модульные элементы. Универсальность и узнаваемость новых знаков позволяют стандартизировать процесс их установки по всей территории страны, независимо от ландшафтных и климатических особенностей. Применяемые визуальные элементы разработаны с учетом возможных отличий в восприятии представителями различных национальностей и религиозных конфессий.

Туристические дорожные знаки устанавливаются по решению местных хокимиятов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Несвоевременная отставка

    Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Медвежонок который смог
Страх, отчаяние и упорство: видео с падающим медвежонком возмутило Сеть
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054